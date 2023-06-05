Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" рекомендовал собранию акционеров компании не распределять прибыль по итогам 2022 года и не выплачивать дивиденды, говорится в сообщении компании.

"Компания уже выплатила промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2022 г. в размере $302 млн. В текущих неблагоприятных рыночных условиях долговая нагрузка компании относительно высока. При этом компания сохраняет свои планы по масштабной инвестиционной программе, в том числе по экологической модернизации своих заводов", - прокомментировал представитель "Русала".