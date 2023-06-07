Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Campbell Soup увеличила квартальную выручку хуже прогноза

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. зафиксировал 15%-ное снижение чистой прибыли в третьем финансовом квартале (завершился 30 апреля) и увеличил выручку на 5%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $160 млн, или $0,53 в расчете на акцию, по сравнению с $188 млн, или $0,62 на акцию, за сопоставимый период прошлого фингода.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,68 на акцию с $0,7 на акцию, но оказалась лучше среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,65 на акцию.

Квартальная выручка Campbell Soup увеличилась до $2,229 млрд с $2,13 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял $2,231 млрд.

Компания подтвердила прогнозы на весь текущий фингод. Она по-прежнему ожидает, что ее годовая скорректированная прибыль составит $2,95-3 на акцию (прогноз аналитиков - $3,01 на акцию), а выручка увеличится на 8,5-10%.

"Результаты компании с начала этого фингода дают нам уверенность в достижении годовых целей", - заявил президент и главный исполнительный директор Campbell Soup Марк Клауз, отметив, что скорректированная прибыль, вероятно, достигнет верхней границы прогнозного диапазона.

Акции Campbell Soup теряют в цене 5,8% в ходе торгов в среду. С начала 2023 года их стоимость снизилась на 16%.

Campbell Soup была основана в 1869 году и получила массовую известность благодаря серии работ художника Энди Уорхола, в которых фигурировала продукция компании. Сейчас фирма производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.

Энди Уорхол Campbell Soup Марк Клауз США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

"ФосАгро" оценила windfall tax в менее чем 7 млрд рублей и готова его заплатить

Индийские чиновники обсудили с Госдепом санкции против российских алмазов

Индийские чиновники обсудили с Госдепом санкции против российских алмазов

"Соллерс" перезапускает завод по выпуску двигателей в Елабуге

"Соллерс" перезапускает завод по выпуску двигателей в Елабуге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });