На "Мосбирже" доллар подорожал на 3,75 копейки, евро подешевел на 12,5 копейки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В пятницу на торгах на "Мосбирже" курс рубля почти не изменился к бивалютной корзине на фоне ожидаемого решения Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне.

К 19:00 доллар подорожал на 3,75 копейки до 82,64 рубля, в ходе торгов курс доллара поднимался выше 83 рублей впервые с 7 апреля. Евро подешевел на 12,5 копейки, до 88,97 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро ) подешевела на 3,6 копейки - до 85,49 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,6 копейки - до 11,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо изменился в основных валютных парах по итогам торгов пятницы перед длительными выходными днями (в понедельник, 12 июня, "Московская биржа" не работает из-за Дня России), а также после того, как совет директоров Банка России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

В сообщении регулятора говорится, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 7,5% и "жесткого" сигнал от ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), ряд экономистов допускали ужесточение риторики ЦБ.

ЦБ допускает в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает регулятор.

ЦБ в пресс-релизе поясняет, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. В то же время экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Все это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса.

Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных, констатирует Центробанк.

Совет директоров Банка России предметно рассматривал вариант повышения ключевой ставки, но принял решение сохранить ее уровень, одновременно ужесточив сигнал рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Да, предметно рассматривался вариант повышения ставки, но консенсусом мы пришли к решению сохранить ставку, но ужесточить сигнал. Вероятность повышения ставки выросла", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Звучали разные предложения - от 0,25 до 0,75 (п.п. - ИФ)", - добавила глава ЦБ.

Шаг изменения ключевой ставки в перспективе будет зависеть от поступающих данных, также заявила глава Банка России. "С нашего апрельского заседания проинфляционные риски возросли, а значит и увеличилась вероятность повышения ключевой ставки. Мы допускаем возможность ее повышения на ближайших заседаниях. Масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданий, совокупного спроса. И от того, в какой мере эти данные будут влиять на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году", - сказала Набиуллина.

"Что касается возможности повышения ставки, то да - мы дали сигнал, что мы рассматриваем возможность, допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании, включая июльское заседание, но все будет зависеть от поступающих данных", - ответила глава ЦБ, отвечая на вопрос, какова вероятность, что ЦБ пойдет на повышение ставки уже в июле.

"Решение ЦБ сохранить ключевую ставку было ожидаемо рынком, поскольку с апреля ситуация в экономике изменилась мало. Экономика показывает восстановление, при этом, несмотря на ослабление рубля, этот фактор не оказывает влияния на темпы роста цен в стране. Хотя текущие темпы прироста устойчивых компонент цен продолжают увеличиваться, но в целом базовая инфляция еще ниже таргета - 4%. Экономическая активность растет также выше ожиданий ЦБ на фоне восстановления потребительского спроса. При этом риторика ЦБ выглядит сейчас незначительно, но более жесткой: в частности, в комментариях отмечается, что баланс рисков сместился в сторону проинфляционных. Кредитная активность остается высокой, и настроения потребителей улучшаются, иначе говоря, люди готовы больше тратить. Поэтому Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на одном из следующих заседаний. Полагаем, что это зависит от дальнейшей динамики таких показателей, как инфляционные ожидания населения и бизнеса, уровень спроса на товары и услуги и состояние бюджета. В январе-мае дефицит бюджета составлял 3,05 трлн рублей при целевом показателе - 2,9 трлн рублей. В Минфине неоднократно заявляли, что удержат дефицит в пределах 2%. Если это будет выполнено, а инфляция останется в пределах 5-6%, то ближе к концу года Банк России может снизить ключевую ставку", - полагает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Чрезмерная волатильность курса рубля увеличивает инфляционные ожидания, важно избегать этого, в частности, Россия расширяет расчеты в национальных валютах с иностранными партнерами, заявил "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Евразийского конгресса, комментируя вопрос об ослаблении рубля и влиянии на экономику. "Важно избегать чрезмерной волатильности курса, так как это повышает инфляционные ожидания", - сказал министр.

Решетников подчеркнул, что "с точки зрения экономики важен сбалансированный курс рубля". "При слишком крепком курсе недополучают доходы экспортно ориентированные отрасли, что сказывается на бюджете. Кроме того, снижается конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке по сравнению с импортом. С другой стороны, при высоком курсе растут цены на импорт, и возникают препятствия для инвестиций, так как в них, как правило, высока доля импорта", - отметил министр.

По его словам, Россия сейчас расширяет расчеты в национальных валютах с иностранными партнерами. "Например, удельный вес нацвалют стран ЕАЭС во взаиморасчетах вырос до порядка 82%. В рамках БРИКС скоро приблизимся к 50% расчетов в национальных валютах", - сообщил Решетников.

Валютная выручка сейчас поступает менее равномерно, чем раньше, но объемы ее продажи экспортерами остаются высокими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания по ставке.

"Действительно происходит переход на расчеты в большей степени в национальных валютах, в том числе в рублях. По данным за апрель, уже 41% экспорта оплачивается в рублях. Валютная выручка в иных валютах, и не только в иных валютах, поступает менее равномерно, чем было раньше, потому что есть проблемы расчетов и так далее. Но в целом мы видим, что объемы продажи валютной части валютной выручки остаются высокими. Данные за январь-апрель - крупнейшие экспортеры продают где-то 78% валютной выручки", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

При этом она указала, что существует проблема с расчетами в нацвалютах других стран, в частности, в рупиях, но ее масштаб не растет. "Что касается проблемы расчета в рупиях, да, есть некоторая проблема, но нельзя сказать, что она такая масштабная и что она растет. Она существует, но мы сейчас не видим признаков ее дальнейшего нарастания", - подчеркнула Набиуллина.

Она добавила, что такие проблемы возникают прежде всего из-за дисбалансов в торговле. "Если дисбаланс есть, а он у нас есть, к сожалению, со многими странами, то да, возникает вопрос накопления активов в национальной валюте и их использования - либо перевод в иные валюты, либо держать в каких-то активах", - отметила глава ЦБ.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 5,4 раза - до $22,8 млрд по сравнению со $123,8 млрд за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте ЦБ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе-мае 2023 года сократилось в 3,2 раза - до $44,7 млрд по сравнению со $144,3 млрд за аналогичный период 2022 года.

Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами было вызвано уменьшением стоимостных объемов экспорта товаров в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта, а также ростом импорта товаров, отмечается в комментарии ЦБ.

В мае 2023 года профицит текущего счета, по оценке ЦБ, составил $5,2 млрд (после $2,3 млрд в апреле) против $27,3 млрд в мае 2022 года (снижение в 5,3 раза), профицит торгового баланса - $8,3 млрд (в апреле - $7,8 млрд) против $30,6 млрд (снижение в 3,7 раза).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ на 2023 год, обновленному в конце апреля, при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $47 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд.

"Российский рубль сегодня довольно уверенно держится, учитывая фактор пятницы и длинные выходные. Сегодняшнее решение Банка России сохранить ставку на уровне 7,5% не стало неожиданностью, однако, регулятор дал более жесткий сигнал в отношении денежно-кредитной политики в будущем. С точки зрения валюты, в среднесрочной перспективе рублю будет продолжать оказывать поддержку сохраняющаяся продажа экспортной выручки экспортерами", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Динамику курса рубля объясняет несколько факторов. Во-первых, это отложенная реакция на предыдущую волну падения цен на нефть. Баррель Brent спускался ниже $72, что теперь, спустя пару недель, учтено в стоимости рубля. Во-вторых, на днях появилась информация от Минфина о продаже большого объема юаней в новом отчетном периоде. Это значит, что путем продажи средств ФНБ ведомство перекрывает недополученные от экспорта доходы. Это идет вразрез с рыночными ожиданиями, поскольку многие предполагали, что экспортные поставки вот-вот расширятся. Техническая картина торгов долларом США не предполагает в настоящее время пробоя 83 руб./$1 вверх. Уже сейчас рубль выглядит перепроданным и готов к коррекции. Доллар США может вернуться в диапазон 80-82 руб., евро - в коридор 86-88 руб. Наблюдаемые сейчас амплитудные колебания курсов смотрятся избыточными", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе торгов в пятницу. К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,19%, до$76,04 баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,08%, до $71,3 за баррель.

Инвесторов по-прежнему волнуют перспективы спроса. Ожидания дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками и неопределенность в отношении темпов роста экономики Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти, могут негативно сказаться на глобальной потребности в топливе, пишет Trading Economics.

Как сообщало ранее в пятницу Государственное статистическое управление КНР, потребительские цены (индекс CPI) в мае выросли всего на 0,2% в годовом выражении. При этом цены производителей (индекс PPI) рухнули на 4,6%, что стало самым сильным падением с 2016 года.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на длительные праздничные выходные и вторник на 54,87 копейки, до 82,6417 рубля, и увеличил курс евро на 96,78 копейки, до 89,0057 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу поднялся на 55,89 копейки по отношению к четвергу и составил 82,689 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 42,62 копейки и составил 82,6322 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 453,954 млн, из которых $404,831 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 049,123 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 97,61 копейки, до 88,9872 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 76,61 копейки, до 88,9944 рубля. Объем торгов евро составил 490,04 млн евро, из которых 174,801 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 315,239 млн евро- на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,49% и 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга, оставшись на уровнях 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.