Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Материнская структура МФК CarMoney планирует получить листинг на "Мосбирже"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, планирует получить листинг на "Московской бирже", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МФК.

У компании уже есть опыт привлечения как долгового, так и акционерного финансирования, выход на биржу позволит ей увеличить размер регуляторного капитала и "в ближайшие годы кратно нарастить свою долю на рынке обеспеченных займов", сказал через пресс-службу генеральный директор СТГ Антон Зиновьев.

СТГ изменило организационно-правовую форму с АО на ПАО 9 июня. Ранее, 2 июня 2023 года, ЦБ зарегистрировал проспект ценных бумаг в отношении дополнительных обыкновенных акций АО "СТГ". Размер дополнительного выпуска составит до 600 млн акций.

"Мы рассматриваем возможность предложить рынку небольшой объем акций в ближайшее время, на наш взгляд это позволит сформировать положительную динамику роста стоимости компании", - отметил Зиновьев.

Компания сформировала совет директоров, куда вошли пять человек: гендиректор СТГ Антон Зиновьев, гендиректор МФК CarMoney Анна Калугина, исполнительный директор СТГ Татьяна Бородкина, а также два независимых директора Александр Тильдиков и Алексей Воскобойников.

СТГ стало владельцем МФК вместо кипрской Carmoney CY Ltd в конце 2022 года. Компания была создана в октябре прошлого года специально для перевода головной структуры с Кипра в Россию. На данный момент уставный капитал ПАО "Смарттехгрупп" составляет 1,9 млрд рублей.

"Смарттехгрупп" в январе привлекло 229 млн рублей в капитал в рамках частного инвестиционного раунда, прошедшего путём размещения акций по закрытой подписке. Средства были направлены в капитал для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка, отмечали в компании.

МФК "КарМани" - 100%-ная дочерняя структура СТГ. Компания работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов. Уставный капитал МФК - 100 млн рублей.

Чистая прибыль МФК "КарМани" по итогам 2022 года выросла более чем в два раза и составила 403 млн рублей. Выручка составила 2,7 млрд рублей. Портфель выданных займов увеличился на 10% год к году - до 4,4 млрд рублей. Собственный капитал за 2022 год вырос на 19% и составил 2,1 млрд рублей.

Кипр Московская биржа CarMoney СТГ Антон Зиновьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бюджет в 2022 году получил от "Роснефтегаза" 142,8 млрд рублей дивидендов

Brent подорожала до $72,36 за баррель

Опрос руководителей крупных российских компаний показал возвращение оптимизма

Фондовые индексы США выросли в понедельник

Фондовые индексы США выросли в понедельник

Промышленность ФРГ может пострадать, если РФ и Украина не продлят договор о транзите газа

В ЕС изучают возможности хранить газ в ПХГ на Украине

Завершилось плановое обслуживание газопровода "Турецкий поток"

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам

Заявление Банка России: Ставка собирается в путь

"Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры

"Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });