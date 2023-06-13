Материнская структура МФК CarMoney планирует получить листинг на "Мосбирже"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, планирует получить листинг на "Московской бирже", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МФК.

У компании уже есть опыт привлечения как долгового, так и акционерного финансирования, выход на биржу позволит ей увеличить размер регуляторного капитала и "в ближайшие годы кратно нарастить свою долю на рынке обеспеченных займов", сказал через пресс-службу генеральный директор СТГ Антон Зиновьев.

СТГ изменило организационно-правовую форму с АО на ПАО 9 июня. Ранее, 2 июня 2023 года, ЦБ зарегистрировал проспект ценных бумаг в отношении дополнительных обыкновенных акций АО "СТГ". Размер дополнительного выпуска составит до 600 млн акций.

"Мы рассматриваем возможность предложить рынку небольшой объем акций в ближайшее время, на наш взгляд это позволит сформировать положительную динамику роста стоимости компании", - отметил Зиновьев.

Компания сформировала совет директоров, куда вошли пять человек: гендиректор СТГ Антон Зиновьев, гендиректор МФК CarMoney Анна Калугина, исполнительный директор СТГ Татьяна Бородкина, а также два независимых директора Александр Тильдиков и Алексей Воскобойников.

СТГ стало владельцем МФК вместо кипрской Carmoney CY Ltd в конце 2022 года. Компания была создана в октябре прошлого года специально для перевода головной структуры с Кипра в Россию. На данный момент уставный капитал ПАО "Смарттехгрупп" составляет 1,9 млрд рублей.

"Смарттехгрупп" в январе привлекло 229 млн рублей в капитал в рамках частного инвестиционного раунда, прошедшего путём размещения акций по закрытой подписке. Средства были направлены в капитал для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка, отмечали в компании.

МФК "КарМани" - 100%-ная дочерняя структура СТГ. Компания работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов. Уставный капитал МФК - 100 млн рублей.

Чистая прибыль МФК "КарМани" по итогам 2022 года выросла более чем в два раза и составила 403 млн рублей. Выручка составила 2,7 млрд рублей. Портфель выданных займов увеличился на 10% год к году - до 4,4 млрд рублей. Собственный капитал за 2022 год вырос на 19% и составил 2,1 млрд рублей.