S&P ухудшило прогноз по ВВП Азербайджана на 2023 год до нулевого роста

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует нулевой рост ВВП Азербайджана в 2023 году, среднегодовые темпы экономического роста в 2024-2026 годах на уровне 1,4%, говорится в материалах агентства.

Ранее S&P ожидало рост ВВП республики в 2023 году на уровне 1,5%.

Номинальный объем ВВП Азербайджана по итогам этого года агентство прогнозирует на уровне $77 млрд (в 2022 году - $79 млрд), в 2024 году - $81 млрд, в 2025 году - $84 млрд, в 2026 году - $87 млрд.

Инфляцию в Азербайджане в 2023 году S&P ожидает на уровне 12% (в 2022 году - 13,9%), в 2024 году прогнозирует ее замедление до 6%, в 2025 году - до 5%, в 2026 году - до 3,5%.

По оценкам агентства, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году составит 17,8% ВВП (в 2022 году - 29,8% ВВП), в 2024 году - 15,6% ВВП, в 2025 году - 14,4% ВВП, в 2026 году - 13,3% ВВП.

По прогнозам S&P, средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году составит $86 за баррель, в последующие годы - $85 за баррель.

Профицит внешней торговли Азербайджана в 2023 году агентство ожидает на уровне 27% ВВП (в 2022 году - 34,8% ВВП), в 2024 году - 24,9% ВВП, в 2025 году - 23,6% ВВП, в 2026 году - 22,5% ВВП.

Кроме того, S&P Global Ratings прогнозирует увеличение к 2027 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $12,608 млрд.

По итогам 2022 года валютные резервы ЦБА составили $8,996 млрд. Таким образом, за 2023-2026 годы резервы могут возрасти на 40,1%.

По прогнозам агентства, в 2023 году валютные резервы ЦБА увеличатся до $9,923 млрд, в 2024 году - до $10,892 млрд, в 2025 году - до $11,735 млрд, в 2026 году - до $12,608 млрд.

Как сообщалось ранее, максимальный размер валютных резервов ЦБА был зафиксирован на 30 июня 2014 года - $15 млрд 163,2 млн. Однако, со второй половины 2014 года валютные резервы ЦБА начали сокращаться из-за их использования для поддержания курса национальной валюты в условиях удешевления цен на нефть на мировых рынках. В результате на конец 2014 года валютные резервы ЦБА снизились до $13 млрд 758,3 млн, на конец 2015 года - до $5 млрд 16,7 млн, на конец 2016 года - до $3 млрд 974,4 млн.

В 2017-2022 годах резервы ЦБА росли. Так, в 2017 году валютные резервы банка увеличились на 34,2%, в 2018 году - на 5,4%, в 2019 году - на 11,2%, в 2020 году - на 1,8%, в 2021 году - на 11,1%, в 2022 году - на 27,1%.

Правительство Азербайджана в 2023 году прогнозирует рост ВВП страны на уровне 1,8%, инфляцию - 10,4%.

В 2022 году ВВП Азербайджана возрос на 4,6%.