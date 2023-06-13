Производитель алкоголя "Алвиса" вложил 3,5 млрд рублей в перевод заводов на полный цикл

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ГК "Алвиса", один из крупных производителей алкогольной продукции в России (флагманский бренд "Старейшина"), вложила более 3,5 млрд рублей в перевод двух предприятий на полный цикл производства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, более 2 млрд рублей было вложено в Chateau Alvisa и более 1,5 млрд рублей - Alvisa Whisky. Теперь завод первичного и вторичного виноделия Chateau Alvisa в Дагестане обеспечивает производство от виноградной лозы до готового продукта, вискокурня Alvisa Whisky в Минеральных Водах контролирует выпуск продукции от солода до бутылки.

В компании уточнили, что на заводе в Дагестане ранее было только первичное виноделие. В ходе реализации проекта был построен цех розлива, вино разливается как в картонную упаковку, так и в стеклянные бутылки. Мощность четырех линий рассчитана на выпуск до 7 тысяч бутылок/пакетов в час, мощности по приемке и переработке винограда составляют 40 тысяч тонн, по розливу - более 40 млн литров вина в год.

В июле 2022 года было закуплено 22,5 тысячи тонн винограда, в мае этого года начался розлив тихих вин.

На вискокурне раньше был только завод по розливу. Компания построила завод по первичному вискокурению. С мая этого года предприятие начало работать по полному циклу: виски проходит дистилляцию, купаж, выдержку и розлив. Для классической выдержки напитка приобретено более 8,5 тыс. дубовых бочек из Испании, открыт бондарный цех, обеспечивающий необходимый уход за ними и их реновацию. Мощности вискокурни составляют 1,25 млн литров абсолюта солодового дистиллята и 3,3 млн литров ячменного дистиллята в год. На предприятии функционируют три линии розлива, вырабатывающие от 3 тысяч до 6 тысяч бутылок в час. В 2022 году продажи всех брендов виски превысили 6 млн литров, компания вошла в тройку лидеров в сегменте виски в России.

Бренды компании занимают 15% рынка коньяка, 4,7% - виски, 38% - вермута, 3,5% - ликера, 2,3% - вина.

Компания сотрудничает с более чем 200 дистрибуторами. У нее есть региональные сотрудники в 38 субъектах Федерации. Система дистрибуции позволяет обеспечивать присутствие на полках более чем в 125 тысяч торговых точек страны - во всех федеральных и в 96% региональных торговых сетей.