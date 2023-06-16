"Аэрофлот" назовет два полученных от ГТЛК Boeing 737 в честь Державина и Жириновского

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - - "Аэрофлот" договорился с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) о поставке двух Boeing 737-900 со вторичного рынка, в июле их планируется поставить на рейсы, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

"Мы сделали оффер для лизингодателя (ГТЛК - ИФ), он был принят, так что да, мы подписываем эти самолеты. Они со вторичного рынка, но самолеты достаточно свежие при этом", - сказал Александровский журналистам на ПМЭФ-2023.

Один из самолетов, по его словам, будет назван в честь русского поэта, государственного деятеля Гавриила Державина, второй - в честь политика, основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.

По его словам, сначала оба лайнера будут эксплуатироваться в дочерней авиакомпании "Россия".

"Чтобы не терять часть высокого сезона, мы планируем их поставить на маршруты с середины июля. По окончании высокого сезона они встанут на перекомпоновку и будут дальше эксплуатироваться уже в "Аэрофлоте", - пояснил Александровский.