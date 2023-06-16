Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Клубы Мир РПЛ в сезоне-2023/2024 будут играть мячом от Nike

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской премьер-лиги утвердило мяч от американского производителя Nike официальным снарядом на сезон-2023/2024, сообщает пресс-служба РПЛ.

"В сезоне 23/24 клубы Мир РПЛ будут играть мячами Nike, такое решение было принято на Общем собрании лиги с учетом проведенных тестирований", - говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне-2022/2023 клубы также играли мячом от Nike.

Nike в июне 2022 года решила уйти с российского рынка. В ноябре 2022 года в РПЛ говорили, что в связи с разрывом контракта с Nike, который истек бы в конце 2022 года, нужно будет выбрать нового поставщика мячей.

РПЛ Nike
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский регулятор одобрил сделку Amazon по покупке iRobot за $1,7 млрд

ПМЭФ-2023

Минфин пообещал не давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр
ПМЭФ-2023

"Газпром" и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа РФ для Узбекистана

ПМЭФ-2023

Греф считает, что конкурента платежной системе "Мир" можно создать за пару лет

ПМЭФ-2023

Силуанов видит потенциал для перераспределения расходов бюджета уже в 2023 году

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
ПМЭФ-2023

Сбербанк сохраняет планы направлять 50% прибыли на дивиденды

ПМЭФ-2023

Костин назвал нецелесообразной покупку "Яндекса" по заявленной цене

РСПП попросит Минфин продлить разрешение не публиковать финотчетность

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });