Клубы Мир РПЛ в сезоне-2023/2024 будут играть мячом от Nike

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской премьер-лиги утвердило мяч от американского производителя Nike официальным снарядом на сезон-2023/2024, сообщает пресс-служба РПЛ.

"В сезоне 23/24 клубы Мир РПЛ будут играть мячами Nike, такое решение было принято на Общем собрании лиги с учетом проведенных тестирований", - говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне-2022/2023 клубы также играли мячом от Nike.

Nike в июне 2022 года решила уйти с российского рынка. В ноябре 2022 года в РПЛ говорили, что в связи с разрывом контракта с Nike, который истек бы в конце 2022 года, нужно будет выбрать нового поставщика мячей.