Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Чистая прибыль СПбМТСБ в 2022 году выросла на 26% до 2,5 млрд рублей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ) по итогам 2022 года составила 2,504 млрд рублей, говорится в сообщении площадки.

Подчеркивается, что показатель на 26% выше аналогичного за 2021 год (около 1,85 млрд рублей - ИФ). Объем выручки, полученной в прошлом году, в сообщении не приводится.

"Рост финансово-экономических показателей деятельности АО "СПбМТСБ" связан с планомерным увеличением количества участников и объема торгов по большинству секций биржи", - говорится в сообщении.

В начале 2023 года глава СПбМТСБ Алексей Рыбников подчеркивал, что надеется на рекордные финансовые результаты по итогам прошлого года и ожидает выплату повышенных дивидендов.

Ранее СПбМТСБ не сообщала финрезультаты и параметры выплат дивидендов за 2021 год. Выручка площадки за 2020 год увеличилась на 9% до 1,851 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 42,9% до 831,2 млн рублей.

СПбМТСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль днем заметно подрастает к доллару и евро после падения в начале недели

Рубль днем заметно подрастает к доллару и евро после падения в начале недели

Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы в евро в банки РФ и ряда других стран

Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы в евро в банки РФ и ряда других стран

Прорабатывается вариант решения по замороженным активам инвесторов через выкуп на деньги со счетов типа "С"

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексу МосБиржи после пятидневного роста

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });