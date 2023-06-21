Чистая прибыль СПбМТСБ в 2022 году выросла на 26% до 2,5 млрд рублей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ) по итогам 2022 года составила 2,504 млрд рублей, говорится в сообщении площадки.

Подчеркивается, что показатель на 26% выше аналогичного за 2021 год (около 1,85 млрд рублей - ИФ). Объем выручки, полученной в прошлом году, в сообщении не приводится.

"Рост финансово-экономических показателей деятельности АО "СПбМТСБ" связан с планомерным увеличением количества участников и объема торгов по большинству секций биржи", - говорится в сообщении.

В начале 2023 года глава СПбМТСБ Алексей Рыбников подчеркивал, что надеется на рекордные финансовые результаты по итогам прошлого года и ожидает выплату повышенных дивидендов.

Ранее СПбМТСБ не сообщала финрезультаты и параметры выплат дивидендов за 2021 год. Выручка площадки за 2020 год увеличилась на 9% до 1,851 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 42,9% до 831,2 млн рублей.