ЦБ сможет приостанавливать работу иностранных участников торгов на срок до полугода

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении закон, по которому ЦБ получает право приостанавливать допуск иностранных дилеров, управляющих и брокеров на фондовый рынок в случае непредставления информации в рамках закона об инсайдерах.

Поправки №210089-8 внес глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно ст. 16 закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, ЦБ имеет право запрашивать у граждан и организаций, имеющих доступ к инсайдерской информации, документы, объяснения, информацию, включая ряд сведений, составляющих коммерческую, служебную, банковскую тайну. Срок, в течении которого информация должна быть предоставлена, указывается в каждом конкретном запросе. При этом в законе уточняется, что данный срок должен обеспечивать возможность подготовки запрошенной информации.

Принятый Госдумой в третьем чтении закон дополняет данную статью нормой о том, что в случае неоднократного непредставления участником торгов, являющимся иностранной организацией, необходимых документов, объяснений, информации Банк России вправе направить организатору торговли, на торгах которого данный участник осуществляет операции, предписание о приостановлении допуска к участию в торгах на срок до шести месяцев.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.