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Торги на Московской бирже 26 июня будут проводиться в режиме обычного рабочего дня

Торги на Московской бирже 26 июня будут проводиться в режиме обычного рабочего дня
Фото: Интерфакс

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Торги на Московской бирже в понедельник будут проводиться в режиме обычного рабочего дня, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России.

"Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно", - заявили в ЦБ.

Банк России рекомендует финансовым организациям в вопросе исполнения обязательств по потребительским кредитам (займам) жителями Москвы исходить из фактической возможности проведения платежа в понедельник.

Банк России выполняет все свои функции в обычном режиме. Отчетность финансовыми организациями подается по графику, без переноса сроков.

Сама Мосбиржа также сообщила, что 26 июня торги и расчеты на всех рынках будут проводиться в обычном режиме, включая все торговые периоды и инструменты.

ЦБ РФ Московская биржа
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