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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

"СПБ биржа" будет проводить торги в понедельник в обычном режиме

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 26 июня будет проводить торги и расчеты ценными бумагами по всем группам инструментов в обычном режиме, без изменений, говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве.

"СПБ биржа" является площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.

Ранее сообщалось, что торги на Московской бирже 26 июня также будут проводиться в режиме обычного рабочего дня.

СПБ биржа
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