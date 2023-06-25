Петербургская товарно-сырьевая биржа будет проводить торги 26 июня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) будет осуществлять операции по проведению торгов, клиринга и расчетов в обычном режиме, сообщила биржа.

"Работа инфраструктуры АО "СПбМТСБ" обеспечивает функционирование товарных рынков, исключение перебоев в поставках ключевых непродовольственных товаров, в первую очередь автомобильного бензина и дизельного топлива. Проведение торгов будет осуществляться в соответствии с расписанием, согласно правилам проведения организованных торгов в соответствующих секциях биржи. В таком же режиме будет работать НКО ЦК РДК (АО) - клиринговая организация биржи", - говорится в сообщении СПбМТСБ.