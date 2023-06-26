Делистинг GDR "Полюса" с Лондонской биржи ожидается 25 июля

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Делистинг GDR "Полюса" с Лондонской фондовой биржи ожидается 25 июля, сообщила компания.

В четверг совет директоров "Полюса" признал нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR компании и одобрил прекращение программ и делистинг расписок с Лондонской биржи.

Решение о делистинге было принято с учетом недавнего введения блокирующих санкций США и Великобритании в отношении "Полюса", поясняла компания. Торги расписками "Полюса", как и еще 26 российских эмитентов, были приостановлены в марте 2022 года.

После прекращения листинга на LSE "Полюс" сохранит листинг на Московской бирже.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (почти 30%).