"Полюс" проведет делистинг с LSE, прекратит программу расписок

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Полюса" в четверг признал нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR компании и одобрил прекращение программ и делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), говорится в сообщении компании.

О своем решении компания уведомила депозитария программ, The Bank of New York Mellon (BNYM). Депозитарий направит держателям расписок уведомление о завершении программ с указанием даты завершения в соответствии с условиями депозитарных соглашений. "Полюс" рекомендует держателям депозитарных расписок обращаться в депозитарий, чтобы обсудить с BNYM возможные варианты осуществления своих прав в связи с завершением программ.

Решение о делистинге было принято с учетом недавнего введения блокирующих санкций США и Великобритании в отношении "Полюса", пояснила компания. Торги расписками "Полюса", как и еще 26 российских эмитентов, были приостановлены в марте 2022 г.

В середине июня "Полюс" сообщил о прекращении раскрытия информации по правилам LSE.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (почти 30%).