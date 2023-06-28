"Соллерс" поставил 100 фургонов Atlant каршерингу "Яндекса" в Москве

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Автомобилестроительная группа "Соллерс" поставила 100 цельнометаллических фургонов Sollers Atlant сервису каршеринга компании "Яндекс Драйв" для аренды по Москве, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Транспортное средство полной массой до 2,5 тонн с короткой базой и низкой крышей оснащено дизельным двигателем класса Евро-5 бъемом 1,9 литра и максимальной мощностью 136 л.с. Грузовой отсек машины имеет объем 7,5 кубометров и способен вместить две стандартные европаллеты.

Эксплуатировать фургоны можно по всей зоне работы каршеринга, а завершать аренду разрешается на улицах между МКАД и Третьим транспортным кольцом (ТТК) за исключением особых зон, где парковка запрещена.

Sollers Atlant – автомобиль на базе технологий китайского автоконцерна JAC. Сборочное производство модели стартовало в ноябре 2022 года на площадке "Соллерс Алабуга" в татарстанской Елабуге. Тогда же там начали собирать компактный бескапотный грузовик Sollers Argo, производство которого компания позже решила перенести из Елабуги на площадку УАЗа, где создала мультибрендовый центр.

Основным акционером "Соллерса" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. В июне прошлого года он продал контрольный пакет (77,6%) компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.