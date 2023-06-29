Резиденты смогут продавать полученную по внешнеторговым контрактам наличную валюту банкам по курсу, отличному от курса ЦБ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ отказалось от требования, чтобы продажа резидентами уполномоченным банкам полученной от нерезидентов по внешнеторговым контрактам наличной валюты осуществлялась по курсу ЦБ РФ. Теперь они смогут использовать для этого валютные курсы, отличные от официального.

Соответствующая поправка внесена постановлением правительства №1024 от 24 июня 2023 года "О внесении изменений в Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила расчета наличной валютой между резидентами и нерезидентами были утверждены постановлением правительства №2433 от 26 декабря 2022 года, согласно которому резиденты, в частности, вправе ввезти на территорию РФ с соблюдением требований права Евразийского экономического союза и законодательства РФ о таможенном регулировании полученные ими наличные денежные средства и не позднее 30-го рабочего дня со дня их ввоза на территорию РФ, либо со дня их получения от нерезидента на территории РФ, продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением российских рублей на свой счет в уполномоченном банке.