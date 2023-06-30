"ФосАгро" 3 июля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков долларовых евробондов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "ФосАгро" 3 июля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков долларовых еврооблигаций, сообщила компания на ленте раскрытия.

Эмитент планирует разместить до 500 тыс. облигаций с погашением в 2025 году и до 500 тыс. облигаций с погашением в 2028 году. Номинал одной бумаги – $1 тыс., таким образом, объем каждого из размещаемых выпусков может составить до $500 млн, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "ФосАгро" соответствующих выпусков.

Ожидаемая дата окончания размещения для облигаций с погашением в 2025 году – 19 июля, для облигаций с погашением в 2028 году – 21 июля.

В середине июня "ФосАгро" сообщило, что совет директоров компании одобрил замещение евробондов локальными облигациями. Оплата замещающих бондов при размещении будет осуществляться евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение еврооблигаций.

Погашение замещающих облигаций и выплаты дохода по ним будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Ставка купона по евробондам-2025 составляет 3,05%, по евробондам-2028 – 2,6%. Параметры замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным. "ФосАгро" первой присоединилась к компаниям, уже начавшим замещение (во главе с флагманом нового сегмента долгового рынка – "Газпромом", после выхода майского указа.