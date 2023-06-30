Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике фишек на ослаблении рубля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс МосБиржи остался вблизи 2800 пунктов благодаря росту бумаг экспортеров за счет резкого ослабления рубля, упали бумаги "Мобильных телесистем".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2797,37 пункта (+0,03%), индекс РТС упал до 982,94 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 89,66 рубля (+2,09 рубля).

За неделю индекс МосБиржи подрос на 0,1%, индекс РТС упал на 5,5%, доллар вырос на 4,96 рубля. По итогам первого полугодия индекс РТС прибавил 1,3%, индекс МосБиржи взлетел на 29,59% на фоне роста доллара на 19,76 рубля.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,6%), "ММК" (+2,6%), "НЛМК" (+2,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%), бумаги "Татнефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), АФК "Система" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), акции "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-2%), Polymetal (-1,6%), "Яндекса" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Норникеля" (-1%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Московской биржи" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы").

Акционеры "Газпрома" на прошедшем в пятницу заочном годовом собрании избрали новый состав совета директоров. Впервые он избран не на один, а сразу на три года.

Совет директоров ПАО "Ростелеком" (-1,1% и -2,6% "префы") отменил ранее принятое решение о созыве годового собрания акционеров 30 июня, говорится в сообщении компании. Причины такого решения не уточняются. Информация о новых сроках созыва и проведения годового собрания акционеров по итогам 2022 года будет раскрыта дополнительно после принятия соответствующих решений, говорится в сообщении.

Комментарии экспертов

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, уходящая торговая неделя на российском рынке акций закрывается с минимальными изменениями индекса МосБиржи, в то время как валютный индекс РТС ощутимо упал из-за ослабления рубля.

Причиной роста доллара и евро выступают сокращение нефтегазовых доходов и восстановление импорта, а также продолжающийся выход иностранных компаний из России. Дальнейшая динамика рынка акций будет получать поддержку от продолжающегося дивидендного сезона. На следующей неделе и в начале месяца рынок будет проходить ряд дивидендных дат ряда нефтяных компаний, в том числе "Роснефти", "Башнефти", "Татнефти" и "Газпром нефти". Возможно, начало месяца изменит направленность валютного курса рубля, если отскок нефтяных цен покажется рынку существенным. Котировки нефти Brent на текущей неделе уже начали подъем с низкого уровня $71 и в пятницу поднялись в район $75 за баррель, отмечает эксперт.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в конце недели умеренно снижался, несмотря на выраженную слабость рубля, улучшившийся внешний фон и ценовой рост в нефти. Вероятнее всего, одни инвесторы предпочли перенести покупки на начало следующей торговой пятидневки, а другие фиксировали прибыль, опасаясь реализации каких-либо рисков в течение выходных.

Цены на нефть Brent вернулись к $75 за баррель. Этому отчасти способствовало отступление доллара на валютном рынке в пятницу от локальных вершин выше 103 пунктов по индексу DXY.

В начале будущей недели участники торгов обратят внимание на июньские индексы экономической активности PMI в производственном секторе еврозоны и США. Важных корпоративных новостей в понедельник не ожидается. При благоприятной конъюнктуре индекс МосБиржи может преодолеть промежуточное сопротивление вблизи 2805 пунктов. Прогноз на торги 3 июля - 2725-2825 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи завершил неделю ниже уровня 2800 пунктов, однако пока остается в рамках среднесрочного восходящего тренда. Для роста пока нет сильных фундаментальных позитивных драйверов, поэтому не исключено усиление коррекции.

Бесспорным лидером снижения на неделе стал телекоммуникационный сектор, что связано с дивидендной отсечкой акций МТС, которые просели более чем на 12%. Рост продемонстрировали транспортный и потребительский секторы, второй вырос благодаря акциям "Магнита" на фоне известий о планах компании расширить выкуп своих бумаг у иностранных инвесторов с дисконтом к рынку, отмечает Кравченко.

Инвесторы на следующей неделе будут следить за протоколами FOMC, а также за базовой статистикой с рынка труда США (выйдут данные по уровню безработицы, почасовой заработной плате), индексом деловой активности в секторе услуг и производственном секторе.

Цены на нефть Brent продолжают двигаться в диапазоне $71,5-78,5 за баррель. Определяющим фактором динамики нефти остается неопределенность с перспективами роста мировой экономики. Учитывая риторику и планы мировых ЦБ продолжать ужесточение монетарных политик во втором полугодии, это вызывает закономерное беспокойство относительно роста спроса на энергоносители, в частности, на нефть, полагает Кравченко.

По его мнению, рубль остается под давлением. Глобально ситуация с профицитом торгового баланса и баланса услуг в России не улучшилась. Импорт продолжает восстанавливаться на фоне растущего спроса как со стороны населения, так и со стороны государства. При этом экспорт значительно не растет на фоне низких цен на сырье. Нефть, металлы и другие экспортные товары находятся вблизи минимумов текущего года, отмечает эксперт.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, на рынке акций РФ информационный фон вокруг компаний постепенно затухает, дивидендные новости уже отыграны, а последние отсечки реестров под выплаты ожидаются в первой половине июля.

Динамика фондового рынка в июле, по всей видимости, будет находиться в сильной зависимости от новостного фона, прогнозирует Ващенко. Проявление геополитики может оказать умеренное давление на котировки. Также динамика акций и отдельных секторов будет увязана с курсом рубля и монетарной политикой. При ослаблении рубля усилится спрос на защитные активы, такие как бумаги экспортеров, несмотря даже на риск повышения налоговой нагрузки. В целом стоит отметить консервативные настроения инвесторов и их ориентир на долгосрочные дивидендные идеи. Инфляция в годовом выражении превысила 3%, ослабление рубля является основным фактором ее ускорения.

"В ближайшие две недели мы ожидаем боковую динамику или коррекцию фондового рынка. Поддержку отдельным бумагам оказывают дивиденды. В целом полагаем, что для заметного роста у большинства биржевых инструментов нет драйверов. Негативное влияние на их динамику способны оказать геополитические события. Ориентир для индекса МосБиржи: диапазон 2650-2750 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 85-90 руб./$1", - считает Ващенко.

В Азии в пятницу преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,8-1,3%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1,4% во главе с Nasdaq).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал с консенсус-прогнозом, отмечает Trading Economics. Индикатор находится ниже пограничной отметки 50 пунктов третий месяц подряд.

Розничные продажи в Германии в мае увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения розничных продаж на апрельском уровне.

Оценка роста ВВП Великобритании в I квартале осталась без изменения - 0,1%, эксперты также не ожидали пересмотра.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу пытаются продолжить рост предыдущего дня за счет сильных статданных из США и сигналов сокращения запасов топлива в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 в пятницу составила $74,91 за баррель (+0,8% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $70,67 за баррель (+1,2% и +0,4% в четверг).

Сдерживающим фактором для нефтяных котировок являются ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил ранее на этой неделе, что большинство руководителей американского центробанка видят возможность еще как минимум двух повышений базовой процентной ставки. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в свою очередь сообщила о высокой вероятности подъема ставок в еврозоне в июле.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ютэйр" (-4,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-4,2% и -4,3% "префы"), "префы" "Саратовэнерго" (-4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-3,3%), расписки Softline (-2,6%), бумаги ПАО "Россети Сибирь" (-2,5%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго" (+17,3%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+12,5% и +7% "префы"), банка "Кузнецкий" (+5,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,4%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (+5,2%), акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+4,5%), расписки EMC (+4%), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+3,9%), бумаги ПАО "Сегежа Групп" (+3,6%).

Акционеры компании "Инарктика" (+2,1%), одного из ведущих производителей рыбы в РФ, на годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания. Дивиденды за первый квартал этого года утверждены в размере 10 рублей на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,92 млрд рублей (из них 5,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,45 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 3,75 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").