Британский HSBC возвращается на рынок private banking Индии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc возвращается на рынок private banking Индии, с которого он ушел в 2015 году.

4 июля HSBC сообщил, что начнет предоставлять услуги частного банковского обслуживания в Индии предпринимателям и членам их семей с инвестируемыми активами более $2 млн.

В апреле СМИ сообщали, что HSBC планирует привлечь 30 инвестбанкиров для обслуживания частных клиентов в Индии.

В апреле 2022 года Индия вышла на первое место в мире по численности населения, обойдя Китай. По прогнозу HSBC, количество состоятельных граждан Индии, готовых инвестировать более $30 млн, увеличится к 2027 году на 58%.