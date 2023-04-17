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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Индия опередила Китай по числу жителей

Индия опередила Китай по числу жителей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай, пишет MarketWatch со ссылкой на собственный анализ прогнозов ООН.

На 14 апреля население Индии составляло 1 425 782 975 человек, отмечает издание. По данным независимой организации World Population Review (WPR), на 17 апреля в стране проживают 1 425 937 441 человек по сравнению с 1 425 744 008 гражданами КНР.

Индия обладает огромным экономическим потенциалом, обусловленным не только численностью, но и составом населения, указывает MarketWatch. На 100 трудоспособных жителей в стране приходится 47 нетрудоспособных против 68 нетрудоспособных 25 годами ранее. К 2048 году отношение опустится до 45, а страна поднимется с 43-го на 23-е место в списке государств с наименьшими значениями этого показателя. Издание называет это громадным преимуществом Индии.

В Китае на 100 трудоспособных приходится 45 нетрудоспособных (30-е место), но за 25 лет показатель повысится до 68 (146-е место).

Индия переживает период так называемого демографического дивиденда, для которого характерен экономический рост на фоне низкой доли нетрудоспособного населения. Однако полное раскрытие потенциала ее экономики требует ликвидации отставания от других развивающихся стран в производительности труда и уровне занятости женщин, подчеркивает MarketWatch.

Индия Китай
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