Рубль продолжил снижение к доллару и юаню на старте торгов под давлением негатива

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань сохраняют восходящее движение на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль продолжает слабеть после достижения психологических отметок в ходе предыдущей сессии в условиях снижения экспортной выручки.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,41 руб./$1 (+41 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,07 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 5,7 коп. - до 12,6 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", зафиксированное в ходе предыдущей сессии ощутимое снижение рубля продолжилось на старте торгов, в том числе под влиянием психологического фактора. Ослабление нацвалюты наблюдалось в отсутствии особо заметных сигналов, способных заметно усилить этот процесс. Утром в четверг на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, преобладает негативный настрой, что не дает шансов рублю хотя бы приостановить снижение.

Новой сюжетной линией в сценарии отношений валютных пар стало решение Минфина РФ сократить в 2,1 раза продажи валюты по бюджетному правилу, начиная с 7 июля. С 7 июля по 4 августа планируется направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 34,9 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 1,7 млрд рублей.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле на сумму 4,55 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня составило минус 30,35 млрд руб.

Таким образом, продажи начнут сокращаться после роста в июне (в 1,8 раза). До этого три месяца наблюдалось снижение объема продаж (в мае - в 1,8 раза, в апреле - в 1,5 раза, в марте - в 1,6 раза). В феврале объем продаж вырос почти втрое по сравнению с январским ежедневным объемом - до 8,9 млрд руб.

Нефтяные котировки снижаются в рамках коррекции после роста в предыдущую сессию на оптимистичных заявлениях представителей Саудовской Аравии и ОАЭ. Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил журналистам, что спрос на нефть имеет хорошие перспективы, так как Китай и другие азиатские страны наращивают потребление. На рынок выпущен большой объем стратегических запасов нефти, их необходимо восполнять.

ОПЕК+ продолжит заниматься проблемами и вызовами в области энергетики, действия организации станут более эффективными и прозрачными, заявил в свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе выступления на 8-м Международном семинаре ОПЕК.

Выступая на том же мероприятии, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи призвал другие страны, включая потребителей, присоединиться к альянсу, и отметил, что спрос на углеводороды увеличивается, и до плато спроса, о котором говорят, еще далеко.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,43 за баррель, что на 0,29% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,73 за баррель, что на 0,08% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает негатив: китайский CSI 300 уменьшился на 0,65%, японский Nikkei 225 ослабел на 1,88%, гонконгский Hang Seng опустился на 3,23%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,69%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,34%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,41%.

Фондовые индексы США завершили в минусе сессию в среду из-за слабых статданных из Китая и содержания протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.

Как показал протокол, несколько членов руководства Федрезерва выступили за повышение ключевой ставки в июне из-за низкой безработицы, более сильного, чем ожидалось, импульса к росту экономики, а также отсутствия четких сигналов о движении инфляции в сторону целевого уровня в 2%.

В конечном счете решение о сохранении ставки на прежнем уровне все равно было принято единогласно. Однако прогноз относительно дальнейшей траектории ставки показал, что члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.