В ЦБ спрогнозировали прибыль банков РФ в 2023 году на уровне 1,5 трлн рублей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские банки в 2023 году могут заработать 1,5 трлн рублей прибыли, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

"Если никаких "черных лебедей", боишься что-то такое говорить, не будет, то 1 трлн рублей – это консервативно. Скорее, будет выше – 1,5 трлн рублей может быть даже вполне", - сказал Данилов в кулуарах ежегодной встречи представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Прибыль банков РФ в 2022 году составила 200 млрд рублей против 2,4 трлн рублей прибыли в 2021 году.