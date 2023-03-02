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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В ЦБ спрогнозировали прибыль банков РФ в 2023 году на уровне 1,5 трлн рублей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские банки в 2023 году могут заработать 1,5 трлн рублей прибыли, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

"Если никаких "черных лебедей", боишься что-то такое говорить, не будет, то 1 трлн рублей – это консервативно. Скорее, будет выше – 1,5 трлн рублей может быть даже вполне", - сказал Данилов в кулуарах ежегодной встречи представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Прибыль банков РФ в 2022 году составила 200 млрд рублей против 2,4 трлн рублей прибыли в 2021 году.

ЦБ РФ
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