ЦБ РФ улучшил прогноз по прибыли банков на 2023 год до свыше 2 трлн руб.

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские банки в 2023 году могут заработать свыше 2 трлн рублей прибыли, что больше предыдущих оценок ЦБ, прогнозировавшего ранее финансовый результат в пределах 1,5 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Основные причины изменения прогноза - значительная маржа (годовой прогноз повышен до 4,3-4,5%) и высокие фактические показатели начала года (1,1 трлн рублей за четыре месяца), в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля.

Прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9-13% (ранее 8-12%) с учетом сильных показателей первого квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%).

В розничном кредитовании ипотека растет достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной "ипотеки от застройщика", и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 п.п. вверх (до 13-17%). Потребительское кредитование ускорилось, и по итогам года ожидается прирост 9-13%.

Ситуация в фондировании развивается в целом в рамках прогнозов: в 2023 году средства компаний могут вырасти на 13-17% (ранее предполагалось 12-16%) в условиях повышения экономической активности, а прирост средств населения составит 8-12%, что соответствует прошлому прогнозу.