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Нефть Brent подорожала до $76,85 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $76,85 за баррель, что на $0,33 (0,43%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,13 (0,2%) до $76,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,32 (0,45%), до $72,12 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов практически не изменилась, составив на закрытие рынка $71,8 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей - до 452,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей, бензина - на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 400 тыс. баррелей, до 42,8 млн баррелей.

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила в четверг госкомпания Saudi Aramco.

"Макроэкономическая неопределенность и опасения в отношении темпов восстановления китайской экономики являются препятствиями для дальнейшего подъема цен на нефть", - отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон.

"Ожидания усиления "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы также не поддерживают аппетит к риску", - приводит слова эксперта Market Watch.

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