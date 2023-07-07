Brent торгуется у $76,86 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают умеренный подъем в пятницу и завершают неделю в плюсе.

К 14:15 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,34 (0,44%), до $76,86 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,34 (0,47%), до $72,14 за баррель.

Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей, бензина - на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тысяч баррелей.

"Мы полагаем, что мы находимся на пороге последовательного и довольно глубокого сокращения мировых запасов, - сказал старший рыночный аналитик DNB Bank ASA Хельге Андре Мартинсен. - Рынок считает, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и вскоре мы это увидим".

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила 6 июля госкомпания Saudi Aramco.