ЦБ РФ допустил месячную дефляцию в России в августе-сентябре

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Банк России допускает традиционное снижение цен в отдельные месяцы в конце лета - начале осени.

"Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета - начале осени довольно часто происходит. Вполне возможно, что оно произойдет и в этом году", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Он напомнил, что снижение цен обычно в России наблюдается в августе-сентябре.