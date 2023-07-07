Минсельхоз сохранил прогноз сбора зерна в 2023 году на уровне 123 млн т

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ допускает возможность улучшения прогноза по сбору зерна в 2023 году, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев журналистам на выставке "Всероссийский день поля" в Казани в пятницу.

"Пока мы придерживаемся того же объема в прогнозах производства (зерна в 2023 году - ИФ) в 123 млн тонн. Из них 78 млн тонн должно быть пшеницы. Но дальше все будет зависеть от того, как будет идти уборка, от климатических условий. Возможно, нам через какое-то время предоставится возможность скорректировать урожай в сторону повышения", - сказал Патрушев.

По его словам, уборка урожая "идет штатно". "Все у нас достаточно планово. Мы уже собрали порядка 6 млн тонн зерна, даже, возможно, чуть больше. Каждый день прибавляем, - сказал он. - Скоро выйдем на объемы по миллиону тонн в сутки, я думаю. Возможно, даже больше".

Министр отметил, что и посевная кампания "прошла штатно", аграрии были обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. "Надеюсь, что урожай будет достойным. Главное, чтобы нас не подвела погода", - сказал Патрушев.

В 2022 году РФ собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Годом ранее урожай составил 121,4 млн тонн, включая 76,1 млн тонн пшеницы.