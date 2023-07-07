Акционеры "Полюса" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Полюса" на повторном годовом собрании в пятницу утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания.

Изначально собрание акционеров золотодобытчика было назначено на 6 июня, на него был вынесен вопрос о выплате по итогам 2022 года дивидендов в размере 436,79 рубля на акцию, но собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. К повторному собранию совет директоров, "приняв во внимание недавно введенные санкции", вынес рекомендацию дивиденды не выплачивать.

Совет директоров "Полюса" по итогам собрания, как и ожидалось, покинул акционер компании Ахмет Паланкоев, совет теперь полностью сформирован из менеджеров компании.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Паланкоева (29,99%). Free float 22,5%.