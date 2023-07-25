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Прекращение листинга GDR "Полюса" на Лондонской бирже вступит в силу во вторник

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" покидает Лондонскую биржу: ожидается, что прекращение листинга GDR компании вступит в силу во вторник с 10:00 МСК.

Решение о делистинге было принято с учетом недавнего введения блокирующих санкций США и Великобритании в отношении "Полюса", поясняла ранее компания. Торги расписками "Полюса", как и еще 26 российских эмитентов, были приостановлены в марте 2022 года.

После прекращения листинга на LSE "Полюс" сохранит листинг на Московской бирже.

"Полюс" вышел на фондовый рынок в 2006 году, после выделения компании из "Норильского никеля". В 2015 году "Полюс" выкупил свои депозитарные расписки и покинул Лондонскую биржу, сохранив лишь крайне скромный процент акций в обращении на Московской, но в 2017 году в полной мере вернулся на публичный рынок.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В июле "Полюс" одобрил программу buyback до 30% акций и перестал раскрывать структуру акционерного капитала до ее завершения. Накануне этого крупнейшими акционерами компании были Фонд поддержки исламских организаций (46%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (почти 30%).

Полюс Лондонская фондовая биржа
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