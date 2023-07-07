Глава НКЦ прокомментировал стресс-тестирование группы "Мосбиржи"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Стресс-тестирование, которое провела группа "Московской биржи", не показывает, что серьезное негативное изменение условий может оказать такое же влияние на рынок, как это было в 2022 году, заявил Игорь Марич из "Московской биржи".

"Недавно у нас, пару недель назад, был лишний повод задуматься о том, как выглядят сейчас возможные стрессы (в позапрошлые выходные в России была предпринята неудачная попытка военного мятежа - ИФ). Наше стресс-тестирование показало, что даже довольно драматичные изменения условий на рынке в силу разных факторов, они, в нашем понимании, не должны оказать такого рода влияния, как они оказали год назад", - сказал Марич.

Он напомнил, что после введения масштабных санкций против России в 2022 году торги на рынке были приостановлены на месяц и потом очень аккуратно перезапускались.

"Потрясение было очень серьезное и было за пределами стресс-сценариев, которые у нас были. Дальше был вопрос в том, насколько участники переживут открытие торгов, какие будут ценовые уровни, и как это скажется на устойчивости центрального контрагента", - напомнил он.

Но, тем не менее, финансовый рынок достойно справился с такими вызовами, считает Марич. Однако после этих событий взгляд на риски и их источники сильно поменялся, добавил он.

"Надо шире смотреть на риски и допускать возможности того, что события могут случиться, которые кажутся даже довольно невероятными. Impossible is possible", - заключил Марич.