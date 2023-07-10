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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Банки в июне выкупили весь предлагаемый объем ОФЗ-ПК

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Банки в июне выкупили в полном объеме облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) на аукционах Минфина. При этом доля системно значимых кредитных организаций в размещении составила 85,7%. Такая информация содержится в "Обзоре финансовых рисков" Банка России.

Участие крупных банков в целом в размещении ОФЗ в июне возросло до 44% с 18,5% месяцем ранее.

Доля покупок некредитных финансовых организаций в рамках доверительного управления составила 36%, других банков – 13%.

Появление флоатеров, к предложению которых Минфин вернулся во втором квартале (первый аукцион с ними был 3 мая), в целом оживило активность банков на первичном рынке ОФЗ. Так, в мае кредитные организации купили новые ОФЗ на 170 млрд рублей – около 60% от общего объема размещения в то время как в апреле на долю банков приходилось всего лишь порядка 20% (44 млрд рублей). Доля системно значимых банков продолжает расти после апрельского провала до 9% с 60,5% в марте.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов недавно сообщил "Интерфаксу", что банк решил ограничить свое участие в аукционах Минфина по размещению ОФЗ только бумагами с переменным купонным доходом: "Мы приняли для себя принципиальное решение покупать только ОФЗ с плавающим купоном, потому что видим сигналы повышения ключевой ставки и непонятное влияние на инфляцию дефицита бюджета". По его словам, во втором квартале, как только Минфин предложил рынку флоатеры, банки группы (сам ВТБ и "Открытие") купили "подавляющее большинство" бумаг на аукционах. "То есть как только появляются флоатеры, мы материально там участвуем", - пояснил Пьянов.

Объем привлеченных Минфином средств на аукционах ОФЗ в июне составил 299,6 млрд рублей по номиналу (35% от плановых значений на второй квартал). В целом за три месяца удалось привлечь 98,3% от плановых квартальных значений (836 из 850 млрд рублей). Основной объем размещений в июне пришелся на ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД – 43% и 41% соответственно. В третьем квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на общую сумму 1 трлн рублей, из которых 500 млрд рублей придется на среднесрочные ОФЗ и 450 млрд рублей – на долгосрочные ОФЗ.

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