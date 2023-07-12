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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции планируют провести с сентября 2023 г.

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции с 1 сентября 2023 года по 1 декабря 2024 года, говорится в сообщении министерства.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

"Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки отдельных видов оптоволоконной продукции в РФ, а также создание условий для защиты интересов производителей и потребителей такой продукции", - сообщили в Минпромторге.

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В министерстве также отметили, что участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.

"В рамках эксперимента будет проработан вопрос прослеживаемости оборота оптоволоконной продукции с момента производства (ввоза на территорию РФ) до укладки волоконно-оптического кабеля подрядчиком при строительстве линий связи. Также Минпромторг России планирует выработать подходы к подтверждению производства волоконно-оптического кабеля на территории РФ с использованием системы маркировки", - говорится в сообщении Минпромторга.

Минпромторг
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