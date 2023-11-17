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Эксперимент по маркировке оптоволокна и кабелей начнется в РФ с декабря

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке средствами идентификации через систему "Честный знак" отдельных видов оптоволоконной продукции пройдет в России с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ.

Согласно документу, в перечень продукции, на которую будет наноситься специальный код, вошли оптические волокна и волоконно-оптические кабели.

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Организацией эксперимента традиционно займется ООО "Оператор ЦРПТ" (оператор маркировки в России), участие в эксперимент будет добровольным. В правительстве рассчитывают, что эксперимент позволит отработать практику нанесения маркировки на важную промышленную продукцию для предотвращения использования контрафакта.

Первоначально эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции предполагалось начать с 1 сентября 2023 года (соответствующий проект постановления был опубликован Минпромторгом РФ в июле). "В рамках эксперимента будет проработан вопрос прослеживаемости оборота оптоволоконной продукции с момента производства (ввоза на территорию РФ) до укладки волоконно-оптического кабеля подрядчиком при строительстве линий связи. Также Минпромторг России планирует выработать подходы к подтверждению производства волоконно-оптического кабеля на территории РФ с использованием системы маркировки", - поясняли в министерстве летом.

РФ
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