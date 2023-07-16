Что произошло за день: воскресенье, 16 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США разрешат Европе тренировать украинских пилотов на F-16. Европейским властям нужно еще несколько недель для подготовки ресурсов, необходимых для обучения.

- Владимир Путин заявил о праве РФ на зеркальный ответ в случае применения против нее кассетных боеприпасов. Президент России отметил, что у Москвы достаточно такого арсенала.

- Росимущество получило во временное управление два крупных актива пищевой промышленности - доли в ООО "Пивоваренная компания "Балтика" и акции АО "Данон Россия".

- Певица и актриса Джейн Биркин ушла из жизни в возрасте 76 лет. Причина смерти не сообщается, певицу обнаружила мертвой дома во Франции ее сиделка.

- На Канарских островах эвакуировали две тысячи человек из-за лесного пожара. По данным властей, огонь пока не удалось взять под контроль, ситуация в ближайшие дни может ухудшиться из-за жары и засухи. Пламенем уничтожены десятки домов.

- В Финляндии на авиашоу в Коувола погиб пилот. При выполнении им фигур высшего пилотажа самолет упал недалеко от аэродрома, зрители не пострадали.