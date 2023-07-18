РФ планирует закрепить за собой преимущественное право выкупа у иностранцев акций стратегических АО

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Идею предоставления государству преимущественного права покупки активов, от которых избавляются уходящие с российского рынка иностранцы, планируется реализовать в отношении стратегических компаний. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось, в апреле этого года прошло совещание о стратегии работы с активами иностранных лиц и совершенствовании регулирования сделок между резидентами и нерезидентами, одно из поручений президента по его итогам (перечень подписан в начале июня) – к 15 июля разработать схему предоставления РФ в лице Росимущества преимущественного права покупки продаваемых иностранцами активов "со значительным дисконтом для последующей продажи по рыночной цене и перечисления полученных средств в федеральный бюджет".

По данным собеседника "Интерфакса", Минфин подготовил проект указа президента о внесении изменений в действующий указ от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Документ предоставит государству преимущественное право на приобретение акций компаний, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических АО (утвержден президентским указом от 4 августа 2004 года №1009), а также АО спецперечня из распоряжения правительства от 23 января 2003 года №91-р.

В эти два списка, во многом пересекающиеся, входят практически все крупные эмитенты с госучастием. Среди них как 100%-ные госкомпании и предприятия, для которых преимущественное право на выкуп у нерезидентов неактуально, так и компании и банки, чьи акции обращаются на рынке ("Роснефть", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА", "Аэрофлот", "Транснефть", "Интер РАО", "ФСК-Россети", "Совкомфлот", "Ростелеком", НМТП, "РусГидро" и др.).

В Минфине РФ "Интерфаксу" сообщили, что проект указа находится на согласовании в правительстве.