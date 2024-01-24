Стратегическим АО могут отменить спецразрешения для покупки активов уходящих нерезидентов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сделки с акциями или долями российских юрлиц, принадлежащих лицам из недружественных государств, которые сейчас "по умолчанию" запрещены указом президента № 520 и требуют специального разрешения, могут быть выведены из-под ограничений в случае, если приобретателем является стратегическое предприятие или АО.

Президентский указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" от 5 августа 2022 года запретил нерезидентам из недружественных России стран выходить без специального разрешения до конца 2025 года из российских активов, отнесенных к категории стратегических предприятий, энергокомпаний, банков, предприятий по сервису и производству оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашений о разделе продукции), включая добычу и переработку золота, никеля, алмазов, металлов платиновой группы и др. Специальное решение по проведению таких сделок может принимать президент.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения корректировки указа, в числе предложений, представленных Минфином - вывод из-под запрета сделок, где приобретателями выступают стратегические предприятия или АО. Это требуется для более оперативного принятия решений по таким сделкам, объяснил он.

Также из-под запрета предлагается вывести сделки, осуществляемые с контролируемой иностранной компанией российскими лицами, не находящимися под прямым и косвенным иностранным контролем.

Одновременно с этим предлагается распространить запрет на сделки, где иностранные лица, совершающие недружественные действия, и лица, находящиеся под их контролем, выступают покупателями, а не только продавцами, как это установлено сейчас. При этом Минфин может получить право давать разъяснения по признакам контроля.

В Минфине, отвечая "Интерфаксу" на вопрос о судьбе поправок в 520-й указ, отметили, что сейчас проект указа находится на заключении в Минюсте, после чего будет внесен в правительство.

О подготовке поправок в этот указ стало известно еще летом 2023 года, тогда речь шла о предоставлении государству преимущественного права на приобретение акций компаний, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических АО, утвержденный указом 1009, а также АО спецперечня из распоряжения правительства от 23 января 2003 года № 91-р.

В эти два списка, во многом пересекающиеся, входят практически все крупные эмитенты с госучастием. Среди них как 100%-ные госкомпании и предприятия, для которых преимущественное право на выкуп у нерезидентов неактуально, так и компании и банки, чьи акции обращаются на рынке ("Роснефть", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА", "Аэрофлот", "Транснефть", "Интер РАО", "ФСК-Россети", "Совкомфлот", "Ростелеком", НМТП, "РусГидро" и др.).

По словам источника, в подготовленных поправках предложено не распространять преимущественное право на сделки с акциями или долями банков.