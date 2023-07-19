Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Производители удобрений из РФ потеряли $1,6 млрд из-за различных внешних ограничений

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россия оценила потери своих производителей удобрений в результате действия различных ограничений, введенных западными государствами, в сумму свыше $1,5 млрд.

"Понимая важность глобальных поставок продовольствия, удобрений, особенно беднейшим странам, Россия несколько раз продлевала действие этой сделки (зерновой - ИФ), а западные государства под любым предлогом, да и без всяких предлогов, отказывались выполнять свои обязательства, включая снятие барьеров для нашего сельхозэкспорта. Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это обернулось прямыми потерями и убытками. Вот сейчас министр (сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - ИФ) сказал, из-за дисконта 30-40% на наше зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили, только что было сказано, если переводить в доллары, $1,2 млрд. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза", - отметил президент.

"С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений, - продолжил он. - Их потери - порядка $1,6 млрд".

В частности, по его словам, стоимость импортных запчастей для оборудования в целом для них выросла на 40%, а рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка 10%.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ намерен масштабировать "пилот" с цифровыми рублями с 2025 года

Пшеница подорожала на 9% из-за эскалации ситуации в Черном море

Eni и Repsol могут начать экспорт СПГ из Венесуэлы в Европу в 2024 году

Eni и Repsol могут начать экспорт СПГ из Венесуэлы в Европу в 2024 году

Холдинговая структура ТМК редомицилировалась в САР на остров Русский

Estee Lauder сообщила о взломе систем и перебоях в работе

Силуанов заявил, что расходы бюджета РФ в 2024 г. будут выше заложенных в законе на трехлетку

Силуанов заявил, что расходы бюджета РФ в 2024 г. будут выше заложенных в законе на трехлетку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });