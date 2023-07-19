Производители удобрений из РФ потеряли $1,6 млрд из-за различных внешних ограничений

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россия оценила потери своих производителей удобрений в результате действия различных ограничений, введенных западными государствами, в сумму свыше $1,5 млрд.

"Понимая важность глобальных поставок продовольствия, удобрений, особенно беднейшим странам, Россия несколько раз продлевала действие этой сделки (зерновой - ИФ), а западные государства под любым предлогом, да и без всяких предлогов, отказывались выполнять свои обязательства, включая снятие барьеров для нашего сельхозэкспорта. Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это обернулось прямыми потерями и убытками. Вот сейчас министр (сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - ИФ) сказал, из-за дисконта 30-40% на наше зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили, только что было сказано, если переводить в доллары, $1,2 млрд. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза", - отметил президент.

"С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений, - продолжил он. - Их потери - порядка $1,6 млрд".

В частности, по его словам, стоимость импортных запчастей для оборудования в целом для них выросла на 40%, а рост издержек при финансовых транзакциях составил порядка 10%.