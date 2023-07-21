Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Превышение спроса над предложением сильнее курса рубля повлияло на решение ЦБ по ставке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ослабление рубля было одним из факторов при принятии решения о повышении ключевой ставки, но не главным, более значимым в настоящий момент является превышение спроса над возможностями предложения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Перед ее брифингом совет директоров ЦБ повысил ставку до 8,5% с 7,5%.

"Ослабление рубля - значимый фактор, но не ключевой фактор", - отметила она.

"На наш взгляд, ключевой фактор для нас сейчас - это превышение спроса над возможностями расширения предложения. И это связано с ограничениями на стороне предложения, в том числе с недостатком рабочей силы", - подчеркнула Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Под Тулой запустят производство автокомпонентов для завода Haval

Под Тулой запустят производство автокомпонентов для завода Haval

Набиуллина заявила о вероятном повышении ключевой ставки в дальнейшем

ЦБ не видит предпосылок для отмены ограничений на снятие наличной валюты

ЦБ не видит предпосылок для отмены ограничений на снятие наличной валюты

Набиуллина заявила, что ДКП ЦБ направлена на возвращение инфляции к 4% к концу 2024 г.

Правкомиссия одобрила продажу активов Decathlon в РФ компании-владельцу франшизы Mango

Биржевые цены на бензин с начала июля выросли на 8-10%

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Сигнал ЦБ по денежно-кредитной политике после шага на 100 б.п. вверх остался ястребиным

Банк России повысил прогноз по кредитованию на 2023 год

Банк России повысил прогноз по кредитованию на 2023 год

Банк России улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2023 год до 1,5-2,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });