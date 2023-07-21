Превышение спроса над предложением сильнее курса рубля повлияло на решение ЦБ по ставке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ослабление рубля было одним из факторов при принятии решения о повышении ключевой ставки, но не главным, более значимым в настоящий момент является превышение спроса над возможностями предложения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Перед ее брифингом совет директоров ЦБ повысил ставку до 8,5% с 7,5%.

"Ослабление рубля - значимый фактор, но не ключевой фактор", - отметила она.

"На наш взгляд, ключевой фактор для нас сейчас - это превышение спроса над возможностями расширения предложения. И это связано с ограничениями на стороне предложения, в том числе с недостатком рабочей силы", - подчеркнула Набиуллина.