"Газпром" до 15:00 соберет заявки на бессрочные облигации

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" 25 июля соберет заявки на бессрочные облигации, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Андеррайтером выступает Газпромбанк.

Сбор заявок пройдет с 10:00 до 15:00 по Москве. О планах "Газпрома" разместить выпуск облигаций без срока погашения объемом до 120 млрд рублей стало известно 18 июля, дата букбилдинга не анонсировалась. В итоге информация о сборе заявок была раскрыта за 20 минут до его начала.

ООО "Газпром капитал" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Б-01 без срока погашения объемом до 120 млрд руб. на уровне не выше 12,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону не выше 13,37% годовых.

Ставки купонов будут рассчитываться по формуле: значение кривой бескупонной доходности (КБД) на сроке 5 лет плюс спред. Ориентир спреда для 1-го купона - 250 б.п.

Купоны полугодовые.

Как сообщалось, ставки купонов будут рассчитываться по формуле: значение кривой бескупонной доходности (КБД) на сроке 5 лет плюс спред. Ориентир спреда для 1-го купона - 250 б.п.

Номинальная стоимость бондов - 5 млн рублей. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион - через 5 лет, последующие - каждые 5 лет. Решение об исполнении колл-опциона будет приниматься эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.

Процентная ставка до первого колл-опциона равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона эмитентом ставка купона на период с даты неисполненного колл-опциона до даты следующего колл-опциона будет определяться по формуле: значение КБД на сроке 5 лет плюс спред, плюс ставка step-up. Значение КБД определяется по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате колл-опциона. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 б.п., для второго и последующих - 95 б.п.

В апреле 2022 года Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Газпром капитал" серии 002Б без срока погашения объемом 150 млрд рублей, до сих пор размещений "Газпром" в ее рамках не делал.

Первую программу "вечных" облигаций "Газпрома" на 150 млрд рублей. ЦБ зарегистрировал в ноябре 2020 года. В рамках программы в июне и сентябре 2021 года компания разместила два выпуска облигаций общим объемом 120 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, 13 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" объемом 240 млрд рублей, три выпуска классических бондов на 160 млрд рублей, а также выпуски в других валютах.