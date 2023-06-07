"Газпром" утвердил программу облигаций объемом 500 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 500 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 50 лет.

Первая программа биржевых бондов эмитента серии 001Р на 250 млрд рублей была зарегистрирована Московской биржей в мае 2018 года, в рамках программы размещены 8 выпусков облигаций на 195 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 13 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 240 млрд рублей, два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей.