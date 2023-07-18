"Газпром" планирует разместить бессрочный выпуск облигаций объемом до 120 млрд руб.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" планирует разместить выпуск облигаций серии 002Б-01 без срока погашения объемом до 120 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставки купонов будут рассчитываться по формуле: значение кривой бескупонной доходности (КБД) на сроке 5 лет плюс спред. Ориентир спреда для 1-го купона - 250 б.п.

Значение КБД будет определено по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате сбора книги заявок. Купоны полугодовые.

Номинальная стоимость бондов – 5 млн руб. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион – через 5 лет, последующие – каждые 5 лет. Решение об исполнении колл-опциона будет приниматься эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.

Процентная ставка до первого колл-опциона равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона эмитентом ставка купона на период с даты неисполненного колл-опциона до даты следующего колл-опциона будет определяться по формуле: значение КБД на сроке 5 лет плюс спред, плюс ставка step-up. Значение КБД определяется по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате колл-опциона. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 б.п., для второго и последующих - 95 б.п.

Отмечается, что в соответствии с законодательством РФ "Газпром" вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям.

В этом случае предусмотрено возмещение инвесторам неполученных доходов в соответствии с постановлением правительства РФ №2337 от 29.12.2020 г.

Банк России зарегистрировал выпуск серии 002Б-01 под номером 4-01-36400-R-002Р, он включен в третий уровень котировального списка Московской биржи. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

В апреле 2022 года Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Газпром капитал" серии 002Б без срока погашения объемом 150 млрд руб., однако до сих пор размещений "Газпром" в ее рамках не делал.

Первую программу "вечных" облигаций "Газпрома" на 150 млрд руб. ЦБ зарегистрировал в ноябре 2020 года. В рамках программы в июне и сентябре 2021 года компания разместила два выпуска облигаций общим объемом 120 млрд руб.

Средства от размещения бессрочных бондов "Газпром" планировал направить на финансирование строительства межпоселковых газопроводов и так называемой догазификации, то есть строительства газопроводов "последней мили" и подключения домовладений к газораспределительным сетям.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд руб., 13 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" объемом 240 млрд руб., три выпуска классических бондов на 160 млрд руб., а также выпуски в других валютах.