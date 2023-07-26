Усманов и партнеры решили исключить офшорных миноритариев из состава участников ХК "ЮэСэМ"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Алишер Усманов и его российские партнеры по холдинговой структуре группы USM хотят через суд исключить из состава ее участников тех миноритариев, которые остаются в офшорных юрисдикциях - на Кипре и Британских Виргинских островах, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В середине июля Усманов, Владимир Скоч, Варвара Скоч (отец и дочь Андрея Скоча), Иван Стрешинский (экс-глава USM), а также редомицилированная с Кипра в РФ МКООО "Агропласт" (бывшая Hightrail Ltd) подали в Арбитражный суд Москвы иск к целой группе ответчиков. Среди них - Velbury Investments Limited, Dalenior Investments Limited, Welberg Investments Limited, Prestige Properties Assets Ltd, Somelior Holdings Limited и Meresol Investments Limited. В качестве третьего лица указано ООО "Холдинговая компания "ЮэСэМ", суть требований не уточнялась.

В понедельник суд принял иск к производству и назначил дату предварительного рассмотрения (1 сентября), а в соответствующем определении появилась краткая формулировка требований - "об исключении участников из общества".

В группе USM иск не прокомментировали ни на момент его подачи, ни после появления дополнительной информации.

Все компании, указанные в качестве ответчиков, ранее фигурировали в качестве совладельцев ХК "ЮэСэМ", представлявших интересы миноритариев группы (Фархад Мошири и др.).

Основные активы группы USM - "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь", "Аккерманн Цемент". По последним раскрытым данным, у Усманова было 49% в ООО "ХК "ЮэСэМ", у Владимира Скоча и его внучки - по 15%.

В отношении Усманова, Владимира Скоча, Варвары Скоч, Стрешинского, Hightrail Ltd, самой ХК "ЮэСэМ" и ее основных активов США ранее ввели блокирующие санкции.