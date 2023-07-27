Акции ВТБ выросли почти на 4% после публикации финотчета за I полугодие по МСФО

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Акции ВТБ выросли в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 3,9% (до 2,44 копейки за штуку) после публикации финансового отчета за I полугодие 2023 года по МСФО.

ВТБ во втором квартале 2023 года заработал чистую прибыль по МСФО в размере 142,6 млрд рублей, в целом за полугодие - рекордные 289,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Чистые процентные доходы ВТБ во втором квартале составили 194,6 млрд рублей, показав прирост по сравнению с предыдущим кварталом на 12% и став самым значимым компонентом прибыли банка. Чистая процентная маржа выросла во втором квартале до 3,3% c 3,1%, а по итогам полугодия составила 3,2%.

Чистые комиссионные доходы выросли во втором квартале почти на треть, до 55,7 млрд рублей. В первом полугодии эта статья доходов принесла группе 97,7 млрд рублей.

Прочие операционные доходы в январе-июне составили 149,1 млрд рублей и включают 35 млрд рублей разового дохода от вхождения в периметр группы РНКБ и около 100 млрд рублей доходов от валютной переоценки.

Расходы группы на резервы во втором квартале сократились до 43,9 млрд рублей с 48,5 млрд рублей в январе-марте. Стоимость риска по итогам первого полугодия составила 1%. "Мы имеем меняющуюся тенденцию с точки зрения серьезного уменьшения резервирования кредитов физических лиц во втором квартале по сравнению с первым. Если в сумме резервов 48,5 млрд рублей приходилось 30,5 млрд рублей на розницу, то по итогам второго квартала в 43,9 млрд только 7,4 млрд рублей дал розничный бизнес. Причиной этого является роспуск макропоправки по розничному бизнесу во втором квартале", - рассказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он уточнил, что размер распущенной макропоправки составил 5 млрд рублей.

"Макропоправка - это элемент стандарта МСФО 9, который был введен, чтобы более быстро отражать негативные явления в экономике в резервах, и, соответственно, мы имеем ситуацию, когда у нас макропоправка откалибрована в рознице на рост ВВП. Мы дождались его в прогнозах, дождались его по факту и, по сути, распустили эту макропоправку во втором квартале. А второй фактор заключается в том, что у нас серьезным образом улучшилось вызревание "ранней просрочки" между вторым и первым кварталом, что также статистически привело к возможности уменьшения резервирования нашего кредитного портфеля розницы, и мы считаем эту тенденцию долгосрочной", - пояснил он.

Расходы на персонал и административные расходы во втором квартале выросли с 79,5 млрд рублей до 92,9 млрд рублей, что связано с ускорением освоения бюджета IT-проектов. Вместе с тем, соотношение расходов и доходов в первом полугодии составило 28%.

Кредитный портфель юрлиц ВТБ во втором квартале вырос на 6,6%, с начала года - на 9,7%. Розничный портфель показал прирост на 5% и 9% соответственно.

Средства юрлиц во втором квартале сократились на 1% на фоне оттока денег со счетов корпоративных клиентов для выплаты налогов. За полугодие средства юрлиц выросли на 9%. Средства физически лиц во втором квартале выросли на 6%, с начала года - на 10%.

Норматив достаточности базового капитала банка составил 6,2% при минимальном значении 4,5%.