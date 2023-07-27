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"Ростсельмаш" за 5 лет планирует поставить в Африку 400 комбайнов и тракторов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Ростсельмаш", ведущий в РФ производитель сельхозтехники, планирует в ближайшие пять лет поставить в страны Африки около 400 комбайнов и тракторов. Об этом сообщается в презентации главы компании, президента ассоциации "Росспецмаш" Константина Бабкина на форуме "Россия-Африка" в четверг в Петербурге.

Согласно документу, в настоящее время компания экспортирует технику в 8 африканских стран. "Но в советское время "Ростсельмаш" поставлял сотни машин в десятки стран африканского континента. Мы постепенно возвращаемся на рынок Африки. И количество стран, в которые мы поставляем машины, растет", - заявил Бабкин на форуме, подчеркнув, что компания настроена на то, "что партнерство должно быть долгосрочным, ориентированным на углубленное сотрудничество".

По его словам, "Ростсельмаш" не только предоставляет африканским партнерам технику, но и учит ее обслуживать. "У нас есть партнеры в четырех странах – Египте, ЮАР, Эфиопии и Алжире. Мы обучили там десятки инженеров, которые досконально знают нашу технику, бывали на наших производствах. Сервисные центры компании работают по единому стандарту во всем мире", - сказал он.

Как считает Бабкин, перспективы сотрудничества с африканскими странами обусловлены, в частности, тем, что рынок сельхозтехники, прежде всего "больших машин", за последние четыре года вырос на континенте в два раза, население увеличивается большими темпами, что требует роста производства продовольствия. С другой стороны - активно развивается российское производство сельхозтехники. "Мы удвоили выпуск машин за последние четыре года, отрасль пользуется поддержкой правительства", - сказал он, отметив, что в настоящее время в РФ насчитывается 70 компаний, которые производят различную технику для АПК.

Группа "Ростсельмаш" объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Продуктовая линейка включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Находится под контролем Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса.

Ростсельмаш Росспецмаш Африка
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