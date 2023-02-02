Германское СП с участием "Газпрома" избавилось от российского директора

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Германское газотранспортное совместное предприятие с участием "Газпрома" Gascade избавилось от российского со-руководителя. Ему на смену пришел чиновник из Минэкономики ФРГ, которое ответственно за конфискацию активов "Газпрома".

Как сообщила компания, выходец из федерального министерства экономики и защиты климата Ульрих Бентербуш сменил Игоря Успенского на посту управляющего директора Gascade. Успенский занимал этот пост с 2016 года.

Совместное предприятие "Газпрома" и Wintershall Dea традиционно управлялось двумя директорами, что отражало состав акционеров предприятия.

Газотранспортная сеть Gascade включает 2400 км линейной части газопроводов. В 2022 году Gascade приняла решение о переводе сетей, построенных для газа из газопроводов "Северный поток" (1) и "Северный поток 2", на прием газа с построенных терминалов по приему СПГ взамен поставок российского газа.

Бентербуш был рекомендован на свою должность министерством экономики (BMWK), где он ранее работал заместителем начальника департамента, отвечая за водород, газа и энергоэффективность, а также за СПГ. Также в его послужном списке должности в Федеральной канцелярии Германии, Международном энергетическом агентстве, Германском энергетическом агентстве (dena).

Ранее возглавляемое представителем партии "зеленых" Робертом Хабеком министерство экономики приняло решение о национализации группы Gazprom Germania с международными активами "Газпрома" в области логистики и поставок природного газа и СПГ.

В 2023 году руководство Wintershall Dea выступило с резкой реакцией на решения российских регуляторов, которые ограничили прибыльность работы совместных предприятий "Газпрома" и Wintershall Dea в России. Компания назвала эти решения "экономической экспроприацией" и объявила о решении покинуть Россию.