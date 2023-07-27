"Плюс и развлекательные сервисы" "Яндекса" впервые получили положительную скорр. EBITDA

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бизнес-направление "Плюс и развлекательные сервисы" группы "Яндекс" во II квартале 2023 года впервые вышло на положительную скорректированную EBITDA в размере 1,8 млрд рублей, сообщила компания.

Рентабельность по показателю составила 11,6% против отрицательного значения годом ранее.

Результаты были обусловлены эффектом положительного операционного рычага на фоне роста выручки от продаж подписок (2,1 раза г/г) и повышением эффективности затрат, говорится в отчете компании.

В направление входят единая подписка на сервисы "Яндекса" - "Яндекс Плюс", "Яндекс Музыка", "Кинопоиск", "Яндекс Афиша", а также продюсерский центр "Яндекс Студия".

Выручка бизнес-юнита в отчетном периоде выросла в 2,5 раза и составила 15,5 млрд рублей. По состоянию на конец июня доля доходов от общей выручки "Яндекса" составляет 7%.

Число подписчиков "Яндекс Плюса" во II квартале составило 23,5 млн, увеличившись за год в 1,7 раза.