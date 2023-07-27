"АвтоВАЗ" намерен купить в лизинг суда для доставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" рассматривает приобретение в лизинг морских судов для доставки автомобилей в страны Африки и Латинской Америки и планирует развивать лизинговое направление. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов на сессии саммита Россия - Африка в четверг.

"Сегодня "АвтоВАЗ" – достаточно мощное предприятие, обладающее не только промышленным, но и финансовым потенциалом. Мы будем развивать свою лизинговую составляющую и сейчас ведем как раз доработку вопроса по приобретению специальных судов - шаттлов, которые могут направлять нашу продукцию, используя механизм лизинга, в страны африканского континента и дальше - в Латинскую Америку", - сказал Соколов на сессии саммита.

Он отметил, что в части морской логистики автопроизводитель сотрудничает, в частности, с компанией FESCO. "С партнерами, в том числе с компанией FESCO, мы рассматриваем варианты взаимодействия и уже взаимодействуем в этом направлении", - сказал Соколов.

В прошлом году "АвтоВАЗ" и FESCO заключали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение в сфере интермодальных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порт Владивосток в город Тольятти, где расположен завод автопроизводителя. Стороны договорились задействовать логистические возможности FESCO – развитую сеть морских и железнодорожных сервисов, контейнерный флот, а также портовую и терминальную инфраструктуру.