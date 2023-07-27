Минфин назвал условия для исключения эмитентов из нормы о замещении евробондов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские власти сформулировали критерии, при соблюдении которых эмитенты смогут претендовать на исключение из правила, предписывающего замещать еврооблигации локальными бумагами.

В конце мая был опубликован указ президента, который сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.

27 июля Минфин опубликовал выписку из решения подкомиссии правительственной комиссии от 24 июля, в которой изложены общие подходы к потенциальным ходатайствам такого рода.

Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие держателей на осуществление раздельных платежей в адрес в российской и иностранной инфраструктуре, но и "подтверждение волеизъявления держателей еврооблигаций, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по еврооблигациям путем осуществления денежных выплат по ним", а не посредством выпуска замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно, сказано в выписке.

На дату подачи заявления на выдачу разрешения у эмитента не должно быть просроченной задолженности по еврооблигациям, а обязательства перед держателями - резидентами, права которых учитываются в иностранном депозитарии, должны исполняться, в том числе в порядке указа №529 (документ, который дает российским юрлицам право исполнять обязательства по евробондам перед резидентами или "дружественными" нерезидентами, чьи права учитываются иностранными депозитариями, путем зачисления рублей на их счета в российских банках, при условии получения достаточной информации, подтверждающей наличие обязательств и их размер - ИФ).

Выведение из-под требования об обязательном замещении евробондов с приближающимся погашением обсуждалось в ходе подготовки проекта президентского указа, рассказывали ранее источники "Интерфакса" - например, в версии, актуальной по состоянию на начало марта, планировалось установить "отсечку" на 1 июня 2024 года (то есть можно было бы не замещать евробонды со сроком погашения до этой даты). Однако при доработке проекта эта норма из него была вычеркнута и в итоговый вариант подписанного 22 мая документа не вошла: все исключения из общего правила были переданы на уровень правкомиссии.

Заемщику, претендующему на освобождение от обязанности заместить находящиеся в обращении еврооблигации локальными бондами, нужно будет "серьезно постараться", чтобы доказать необходимость такого исключения, говорил "Интерфаксу" первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, комментируя проект президентского указа.

"Практика показывает, что каждая ситуация уникальна, каждый выпуск уникален, условия уникальны и местоположение компании в международном пространстве тоже уникально. Возможны случаи, когда такой принудительный выпуск замещающих облигаций может нанести больше вреда, чем принести пользы", - отмечал Чистюхин, подчеркивая, что заемщику надо будет доказать, "что из двух зол - пойти на замещение, а не остаться в прошлой парадигме - большее". На то, чтобы утвердить и довести до рынка критерии для исключений, у властей в итоге ушло больше двух месяцев с момента выхода указа.

До внесения в мае этого года изменений президентский указ №430 от 5 июля 2022 г. позволял заемщикам самим выбирать, как обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, учет прав которых ведется в российских депозитариях - организовать раздельный платеж в адрес инвесторов во внутренней и иностранной инфраструктуре (российским держателям в этом случае средства перечисляются в рублях через НРД), либо передать им новые локальные облигации взамен евробондов. Некоторые эмитенты запустили замещение задолго до того, как оно стало обязательным, львиную долю нового сегмента рынка пока занимает "Газпром". После выхода указа об обязательном замещении пока только один эмитент присоединился к тем, кто уже выбрал этот способ раньше - "ФосАгро".

У обязательного замещения в период обсуждения этой нормы были и противники, в частности, публично отмечал недостатки инструмента замещающих облигаций ГМК "Норникель", который для себя выбрал сценарий с раздельными выплатами в адрес российских и зарубежных держателей евробондов. После выхода указа о намерении обратиться в правкомиссию за разрешением не замещать евробонды заявил на данный момент только один заемщик - ВЭБ.