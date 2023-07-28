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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

"Русал" и власти Нигерии обсуждают перезапуск завода Alscon

Предприятие было закрыто в 2013 году из-за нерентабельности

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Русал" и правительство Нигерии ведут переговоры о возобновлении работы алюминиевого завода Alscon в этой стране, сообщил представитель алюминиевой компании.

В этот же день о начале переговоров о возобновлении в Нигерии деятельности "Русала" заявил на саммите "Россия - Африка" постоянный секретарь Министерства нефти и природных ресурсов Нигерии Габриел Адуда.

"Мы подтверждаем, что ведем переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы завода Alscon", - сказали в "Русале". "Русалу" принадлежит 85% в Alscon.

Работа завода Alscon была приостановлена весной 2013 года. По итогам 2012 года на предприятии было выпущено 22 тысяч тонн алюминия (для сравнения, "Русал" в прошлом году выпустил 3,84 млн тонн алюминия). Решение о приостановке Alscon было принято в рамках объявленной тогда "Русалом" программы по сокращению низкорентабельных производств - всего было сокращено 300 тысяч тонн.

Alscon также был объектом судебных разбирательств: компания BFIG (Bancorp Financial Investment Group), которая в 2004 году выиграла конкурс на покупку Alscon, но затем была дисквалифицирована за невыполнение условий, оспаривала право собственности "Русала" на завод. Российская компания отмечала, что юридические разбирательства, связанные с заводом, "делают невозможным заключение долгосрочных контрактов, ограничивают реализацию структурных, материально-технических и производственных улучшений, препятствуют исполнению обязательств и гарантий". Другой проблемой тогда было обеспечение Alscon надежным и бесперебойным газоснабжением.

Alscon также долгое время фигурировал в списке активов "Русала" на продажу, но информации о заинтересованности в активе не было.

Русал Нигерия Alscon
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